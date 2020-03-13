Сирия, 13 марта. Трое военных международной коалиции США погибли в результате атаки на их военную базу в Багдаде. Американские войска ударили по союзникам САА в Дейр-эз-Зоре. Совместное патрулирование РФ и Турции состоялось в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям джихадистов на границе Латакии и Хамы; обнаружили тюрьму боевиков в населенном пункте Аль-Касимия в Алеппо; провели спецоперацию по поиску «спящих ячеек» ИГ1 на западе Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: подозревается в организации трех взрывов в Ракке и одного в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: распорядились о закрытии блокпоста «Абу-Зиндан» на севере Алеппо; понесли потери в результате взрыва заминированного автомобиля в Хасаке.

Соединенные Штаты: нанесли удары по объектам иранских формирований на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подверглись нападению неизвестных в иракской провинции Багдад.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции патрулировали северо-восточные районы Алеппо.

Провинция Латакия

В северной части региона накануне вновь вспыхнули вооруженные стычки на линии разграничения правительственных сил и боевиков исламистских бандгрупп. Агентство новостей Al Masdar News сообщало о том, что инициаторами столкновений стали боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана», которые нанесли удары по подконтрольной сирийским войскам территории в районе Туркоманских гор. В качестве ответных действий силы САР открыли огонь по военным объектам радикалов на подступах к городам Кабана и Ас-Сирмания, находящимся на границе провинций Латакия и Хама. О потерях сторон в живой силе или технике до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Алеппо

Накануне сирийские военные продолжили вести работы по зачистке освобожденных территорий на западе Алеппо от оставленных боевиками СВУ и боеприпасов. Агентство новостей SANA News передавало, что в период с 8.00 до 16.00 саперы САА были задейстованы в кварталах Лейрамун, Аз-Захра и Аль-Кастелло. Кроме того, обследование местности проводилось в населенном пункте Аль-Касимия, где была обнаружена тюрьма боевиков, располагавшаяся в здании бывшей фабрики мороженого. Бывшие на месте сирийские военные отмечали, что на месте были найдены вещи заключенных и комбинезоны тех, кого исламисты намеревались казнить публично.

На северо-востоке провинции состоялся новый этап патрулирования местности сотрудниками военной полиции и РФ и ВС Турции. Военный источник в Telegram (NovostiDamask) передавал, что объединенные силы осуществляли мониторинг в кантоне Кобани под прикрытием вертолетов ВКС РФ.

Во второй половине дня стало известно о закрытии блокпоста «Абу-Зидан», размещенного на линии соприкосновения союзников Турции и правительственных войск. Об этом распорядились протурецкие боевики, которые уверены, что таким образом получится минимизировать угрозу распространения коронавируса.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки Соединенные Штаты нанесли удары по военным объектам проиранских военизированных формирований в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Американские ракеты упали в районе города Абу-Кемаль и ряда близлежащих населенных пунктов, в результате чего погибли 26 проасадовских бойцов. Также в социальных сетях появлялись неподтвержденные данные о полном уничтожении базы имени имама Али.

Между тем правительственные войска анонсировали начало спецоперации по выявлению «спящих ячеек» «Исламского государства» на территории пустыни Бадия аш-Шам на западе провинции. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что сирийцы обследовали территорию в районе населенного пункта Кобаджиб. Об итогах поисковых мероприятий все еще ничего неизвестно.

Во второй половине дня поступила информация о взрыве в зоне контроля «демократических сил» на востоке провинции. По информации агентства новостей Al Nour, автомобиль курдских боевиков подорвался на СВУ в поселении Аль-Хаджна, в результате чего два члена SDF**** пострадали.

Провинция Даръа

В минувшие сутки в Даръа вновь произошло нападение неизвестных. Интернет-портал Baladi-News передавал, что два бывших боевика, примирившихся с властями еще в июле 2018 года, скончались в результате обстрела группы вооруженных лиц на мотоциклах. В совершении нападения подозреваются исламисты вооруженной оппозиции, которые выступали против мирного урегулирования конфликта с властями во время операции САА «Базальт».

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о возвращении в САР 652 сирийских беженцев из Ливана и Иордании. Они пересекли границу в районе погранпереходов «Джейдет-Ябус», «Тель-Калах» и «Насиб».

Поступали данные о зачистке более двух гектаров территории в провинциях Дамаск и Даръа. В ходе операции по разминированию инженерным подразделениям САА удалось обезвредить 33 СВУ.

Провинция Ракка

В течение дня в провинции Ракка произошли сразу три взрыва. Сперва поступали данные о детонации двух СВУ в районе Аль-Машар в населенном пункте Ат-Табка, позднее также стало известно о взрыве в административном центре региона, жертвой которого стал один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF). В причастности к случившемуся подозревались террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек.

Провинция Хасака

Вечером появилась информация о детонации заминированного автомобиля в населенном пункте Тель-Халаф, находящемся у границы с Турецкой Республикой. Информационный портал Muraselon News передавал, что взрыв привел к гибели двух бойцов союзных Анкаре формирований и одного из турецких военнослужащих. Кроме того, многие были ранены. Пострадавшие были эвакуированы на территорию турецкой провинции Шанлыурфа. В установке бомбы подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в подконтрольных протурецким силам районах.

Ирак

Накануне ночью в провинции Багдад произошла атака на позиции возглавляемой США западной коалиции. Под ударом оказалась военная база «Таджи», по территории которой неизвестными были выпущены по меньшей мере 15 ракет. Координационным органом операции «Непоколебимая решимость», созданным международным альянсом, были обнародованы данные о гибели трех военных западного альянса и ранении еще 12 солдат. Британское Минобороны позднее сообщило о том, что один из убитых являлся подданным Соединенного Королевства. Telegram-канал (rybar) связывает произошедшее с намерением Ирана отомстить за гибель главы сил «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани от рук американцев. Налет произошел в день его рождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.