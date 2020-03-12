Боевики ПНС атаковали позиции ЛНА, в ответ армия Хафтара сожгла их технику

Триполи, 12 марта. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщают пользователи Facebook.

Сирийские наемники вместе с бандформированиями, подчиняющимися Файезу Сарраджу, ведут ожесточенные боестолкновения с 9-й бригадой ЛНА на направлении Кастельверде на северо-западе Ливии. Город расположен на главной дороге между Триполи и Хомсом, недалеко от побережья Средиземного моря.

Кроме того, в официальном аккаунте спикера Ливийской национальной армии Ахмада Мисмари в Facebook был представлен краткий отчет об уничтоженных объектах ПНС Ливии в окрестностях Мисураты. Согласно данным, полученным разведкой, к востоку от Мисураты боевики провели передислокацию и мобилизовали крупные силы. Разведчики также зафиксировали развертывания турецкой техники — системы ПВО, артиллерийские расчеты, РЛС и БТРы различной модификации. Артиллерия и ВВС ЛНА уничтожила ряд объектов, среди которых РЛС Kalkan турецкого производства на авиабазе Мисураты, ракетная артиллерийская система калибром 107-мм около КПП №16 в районе деревни Абу Курайн, система ПВО Oerlikon на территории летного колледжа Мисураты, РЛС SkyGuard на территории летного колледжа Мисураты, склад боеприпасов на территории деревни Абу Курайн, РСЗО калибром 177-мм Type-53.

В своем сообщении Ахмад Мисмари напомнил, что ЛНА продолжает проведение операций, направленных на уничтожение других целей к востоку от Мисураты, которые представляют непосредственную военную угрозу безопасности позиций армии.

Отметим, что при этом Ливийская национальная армия продолжает соблюдать режим прекращения огня, оставляя за собой право точечно отвечать на удары противника.