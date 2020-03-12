Шаповалов считает, что Меркель немного ошиблась с назначением главного агрессора в Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии должно незамедлительно подписать соглашение о прекращении огня. К этому призвала канцлер Германии Ангела Меркель в ходе сегодняшнего телефонного разговора с главарем марионеточного «правительства» в Триполи Файезом Сарраджем. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов отметил, что главным провокатором эскалации ливийского кризиса в данном случае выступает Турция, поэтому Меркель необходимо было обращаться с таким требованием к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, так как это имело бы гораздо больший эффект.

«Я думаю, что канцлер [ФРГ] ошиблась адресом, в данной ситуации необходимо обращаться первым делом не к главе ПНС, а к главе Турции. Такого рода призыв Ангелы Меркель возымел бы куда больший эффект. После тех соглашений, которые были достигнуты между Анкарой и ПНС, и той военной помощи, которую предоставила Турция ПНС, мы можем сказать, что «правительство» Файеза Сарраджа является таким, мягко выражаясь, младшим партнером Турции», — считает эксперт.

Также собеседник ФАН обратил внимание, что канцлер ФРГ не просто так обратилась именно к Файезу Сарраджу с подобным призывом, так как она отчетливо осознает, что именно оккупационный режим в Триполи нарушает действующий режим прекращения боевых действий, введенный 12 января этого года. Он добавил, что Ангела Меркель достаточно осведомлена о том, что в настоящий момент происходит в Ливии, и какая из сторон провоцирует эскалацию напряженности, препятствующую мирному политическому урегулированию ливийского кризиса.

«Конечно, данное обращение весьма симптоматично, поскольку Германия является не просто членом Организации Объединенных Наций, а еще и страной, которая достаточно активно участвовала в переговорном процессе по урегулированию ливийского кризиса. Необходимо вспомнить, что последний раунд переговоров проходил в Берлине. В этом смысле канцлера Германии нельзя назвать неосведомленным человеком касательно ситуации в Ливии. Безусловно, это обращение свидетельствует самым наглядным образом, кто нарушает перемирие [в Ливии], кто в данный момент является стороной, которая идет на эскалацию и разрушает тот мирный процесс, который с большими сложностями создавали многие страны, в том числе и Германия», — констатировал кандидат исторических наук.

В завершение беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей, политолог выразил сомнение в том, что в условиях турецкой агрессии в Ливии можно говорить о заключении устойчивого перемирия противоборствующими сторонами. Он добавил, что в многочисленных провокациях со стороны незаконных вооруженных бандформирований ПНС и сирийских наемниках, привезенных на территорию североафриканской страны Анкарой, есть огромная вина турецких властей, действующих деструктивно по отношению к ливийскому населению.

«Я считаю, что вмешательство Турции существенным образом нарушило баланс сил и принесло серьезную угрозу в Ливию. Фактически из-за этого возобновилось с новой силой кровопролитие. Есть ощущение, что это только начальная фаза, и, скорее всего, за этим последует дальнейшая эскалация. Турция создала очень негативное влияние на ход ливийского кризиса. Конечно, другие ответственные игроки и страны, в том числе и Россия, будут прикладывать серьезные усилия для того, чтобы повернуть ситуацию в политическое русло. Мы видим, что сейчас происходит активное наращивание военных сил ПНС, что, естественно, не несет ничего хорошего для ливийского народа», — подытожил Владимир Шаповалов.

Напомним, по итогам международной берлинской конференции по Ливии, прошедшей в германской столице 19 января, Турция обязалась не допускать любого иностранного вмешательства в ливийский кризис, а также соблюдать оружейное эмбарго ООН. Тем не менее Анкара не соблюдает своих обязательств, оказывая военную помощь оккупационному режиму Файеза Сарраджа. Ранее ФАН рассказывал о контрабандных маршрутах, используемых турецкой стороной для осуществления незаконных поставок оружия, боеприпасов и техники боевикам ПНС.