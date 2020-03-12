США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти»

Вашингтон, 12 марта. Власти США ввели санкции в отношении подконтрольной «Роснефти» компании TNK Trading International SA. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

По данным ведомства, экономические ограничения в отношении швейцарской TNK Trading International SA связаны с тем, что компания выступает посредником в продаже и транспортировке нефти из Венесуэлы.

«TNK Trading International SA — это дочерняя компания «Роснефти», выступающая посредником в продаже и транспортировке нефти Венесуэлы, которая подпадает под санкции», — говорится в сообщении.

Минфин США также напомнил, что в феврале 2020 года Вашингтон ввел санкции в отношении компании Rosneft Trading SA, которая также принадлежит «Роснефти».