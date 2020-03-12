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Финские ученые назвали скрытые факторы, сокращающие продолжительность жизни

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Финские ученые назвали скрытые факторы, сокращающие продолжительность жизни

Москва, 12 марта. Финские ученые озвучили результаты многолетнего исследования, посвященного изучению факторов, от которых зависит продолжительность жизни человека.

Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии проводил исследование FINRISK с 1987 по 2007 годы. Участие в нем приняли 38 549 мужчин и женщин разных возрастов. Ученые продолжали наблюдать за подопытными до 2014 года. Специалисты оценивали, какие факторы могут повлиять на продолжительность жизни. Анализировались хронические заболевания, вредные привычки, эмоциональное состояние, диетические пристрастия и многое другое.

Результаты масштабного исследования опубликовал журнал BMJ Open. Выяснилось, что на продолжительность жизни влияют не только уже доказанные традиционные факторы риска, но и стресс. 

Финские ученые назвали скрытые факторы, сокращающие продолжительность жизни

Главными факторами сокращения продолжительности жизни стали курение (минус 6,6 года для мужчин и 5,5 лет у женщин) и диабет (6,5 и 5,3). Эти результаты были ожидаемы.

Необычно выглядело третье место этого «антирейтинга» — скрытым фактором оказался стресс. Финские ученые выяснили, что у мужчин, постоянно подверженных стрессу, продолжительность жизни сокращается на 2,8 года, у женщин — на 2,3 года. При этом важную роль в этом вопросе влияли субъективные внутренние оценки уровня стресса самим человеком.

Ранее ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека, передавала «Газета.ру». По их данным, первые признаки старения мозга появляются к 47 годам, а к 60-летнему возрасту скорость деградации когнитивных способностей достигает пика. Ученые полагают, что процесс старения клеток мозга можно обратить вспять на основе изменений в рационе питания, которые предполагают отказ от простых углеводов.

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Источник: BMJ Open
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