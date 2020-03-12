Коронавирус подтвержден еще у двух граждан Украины

Киев, 12 марта. Министерство здравоохранения Украины подтвердило два новых случая заражения новыми типом коронавируса COVID-19 в стране. Сообщается, что инфицированными оказались жители Черновицкой и Житомирской областей.

По данным ведомства, вирус был обнаружен у пожилой женщины и мужчины.

«На Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней», – сообщает украинский Минздраве.

На данный момент граждане изолированы и проходят необходимое лечение. Специалисты изучают их контакты. Сообщается, что ранее на Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, сейчас его состояние удовлетворительное.

Ранее власти Украины заявили о начале трехнедельного карантина на всей территории страны из-за распространения по миру коронавируса. До 3 апреля будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более 200 человек, ограничено авиасообщение и сокращено число действующих КПП, пишет «Газета.ru».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне признала, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии, то есть необычайно сильной эпидемии. ВОЗ предполагает, что число заболевших и зараженных будет увеличиваться.