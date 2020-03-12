Сирия, 12 марта. САА разминировала 2,2 гектара территории в Даръа и Дамаске. Солдат ВС Турции погиб в результате взрыва в Хасаке. Военная полиция РФ патрулирует трассу М-5, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут реконструкцию жилого фонда и инфраструктуры населенных пунктов в Даръа, Дамаске и Эс-Сувейде; разминировали 2,2 гектара территории на юго-западе САР.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве сирийца в зоне контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в живой силе в результате взрыва неподалеку от Рас аль-Айна на северо-западе Хасаки.

Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о прибытии в Сирию 652 беженцев из Ливана и Иордании.

Российская военная полиция: патрулирует трассу М-5 на участке Хама — Серакиб — Эд-Дуайр.

Провинция Даръа

Официальный Facebook-канал Минобороны РФ (mod.mil.rus) опубликовал новые данные о числе беженцев, вернувшихся из соседних государств за последние сутки. Согласно информации, предоставленной российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС), на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) прибыли 185 человек из Ливана и 467 — из Иордании.

Дабы обеспечить комфортное возвращение сирийцев в их родные населенные пункты, пострадавшие за время оккупации боевиков, власти стремятся как можно скорее восстановить жилой фонд и инфраструктуру. Так, сегодня в провинции была завершена реконструкция дома в поселении Осман. Кроме того, удалось отремонтировать шесть жилых домов в деревне Сальхад в соседней Эс-Сувейде, а также детский сад в населенном пункте Тельфита в Дамаске.

В то же время инженерные подразделения сил САР продолжают выполнять задачи по разминированию местности. В течение дня саперы Сирийской арабской армии (САА) зачистили от следов военного присутствия боевиков 2,2 гектара территории в Даръа и Дамаске, демонтировав при этом 33 взрывоопасных предмета.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах провинции произошло убийство одного из мирных жителей. Тело сирийца по имени Абдул-Джамиль аль-Авайд было обнаружено недалеко от населенного пункта Дарнидж к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Как известно, он был похищен несколько дней назад неизвестными. Местные активисты полагают, что к этому могут быть причастны как террористы подпольных ячеек «Исламского государства», так и курдские боевики, которые проводят незаконные аресты гражданских лиц и нередко подвергают их пыткам.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (epoddubny) сообщает о том, что российская военная полиция патрулирует трассу М-5 на участке между Хамой, Серакибом и Эд-Дуайром. В настоящий момент обстановка на линии соприкосновения сил оценивается как спокойная. Напомним, после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся в Москве 5 марта, в Идлибской зоне деэскалации был установлен режим прекращения огня. Однако не все группировки согласились его придерживаться, в их числе сформированная вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанная с «Аль-Каидой»1* «Хурас ад-Дин».

Провинция Хасака

В северо-западной части провинции произошел взрыв. Как передает информационный портал Muraselon News, сработало СВУ, которое было установлено в автомобиле, припаркованном у одного из блокпостов протурецких сил в населенном пункте Тель-Халаф. Два члена поддерживаемых Анкарой формирований погибли, еще несколько получили ранения. Более того, по данным интернет-портала Bolge Gundem, скончался один солдат ВС Турции. На место случившегося прибыли турецкие автомобили, производится эвакуация пострадавших в Турцию. Как известно, Тель-Халаф находится неподалеку от Рас аль-Айна вблизи границы с турецкой провинцией Шанлыурфа. В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.