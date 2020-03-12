حصاد أخبار ليبيا  في 12 مارس / آذار: رفضت السفارة الليبية قبول طلبات استئناف بشأن الروس المحتجزين بشكل غير قانوني ، أنقرة تنشئ جيبًا إرهابيًا في تونس

ليبيا 12 مارس / آذار: رفض الدبلوماسيون الليبيون ، لأسباب وهمية ، قبول مناشدات المواطنين الروس للإفراج عن علماء الاجتماع المحتجزين بشكل غير قانوني مكسيم شوغالي وسامر سويفان ، بينما تركيا تنشئ جيبًا إرهابيًا في تونس من المهاجرين من الوفاق.

رفضت السفارة الليبية قبول طلبات استئناف بشأن الروس المحتجزين بشكل غير قانوني

قال رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية، ألكسندر مالكيفيتش ، في تعليق حصري لوكالة الأنباء الفيدرالية ، عما يحدث اليوم امام مبنى السفارة الليبية.

جاء مع مالكيفيتش حول 30 شخصًا الى شارع موسفلمسكايا ، رقم 38، و اصطفوا في انتظار حية. واشار مالكيفيتش الى الليبيين قرأوا على ما يبدو قناته في تيليجرام قبل بدء الاعتصام حيث نشر عن نيته القدوم إلى السفارة الليبية.

قال مالكيفيتش: "عندما ذهابنا جميعًا إلى هنا ، اتصلوا بسيارة دورية ، ثم في الساعة 11 صباحًا وصلت حافلة صغيرة أخرى للشرطة. واصطف السفارة من 10 إلى 15 ضابط الشرطة. ولكن يجب أن أؤكد: أولاً ، تصرف الجميع بشكل صحيح تمامًا. ثانياً ، الجميع [في السفارة] يدركون جيداً وضعنا [مع علماء الاجتماع الروس في ليبيا]. ثالثًا ، أقول ، بدون ذكر المناصب ، إن جميع ضباط الشرطة يعرفون الرجال [علماء الاجتماع] - إنهم يتعاطفون معهم ، ويفهمون الفوضى التي تحدث ، لكنهم في الخدمة. أي أنهم تلقوا إشارة - الليبيون كانوا خائفين من أن الروس الساخطين سيقتحمون المبنى ".

وفقا لمسامر وكالة الأنباء الفيدرالية ، تصرف جميع المظاهرين بشكل صحيح تمامًا ، اصطفوا في طابور (سمحوا لشخص واحد بدخول مبنى السفارة الليبية) من أجل تسجيل استئنافهم في المكتب مع طلب الإفراج عن الروس المحتجزين بشكل غير قانوني. أول من دخل المبنى ألكسندر مالكيفيتش - رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية.

قال رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية: "ثم بدأ السيرك: لا يوجد مكتب هناك. ويجلس في الردهة الموظف الذي يتحدث باللغة الروسية سيئاً ، وقد أخذ نسخة من جواز سفري ، وتمتم بشيء مشوش ، وأخذ مناشدتي. لم يأخذ الرقم الوارد ، أي ختم أو إيصال عند استلام المستند - لقد كتب للتو رقم هاتفي على الورقة لاتصال بعد".

يستمر مالكيفيتش: "وطالب الليبيون بإغلاق البوابة وإيقاف الاتصال الداخلي. لمدة نصف ساعة وقف الناس في الطابور: الرياح والأمطار ، وكان لديهم نوع من المفاوضات ... بالمناسبة ، اريد أن أشكر ضباط الشرطة لمساعدتهم - كانوا يتفاوضون مع الموظفين".

أنقرة تخلق جيبًا إرهابيًا في تونس من المرتزقة السوريين الموالين للوفاق

اخبر الحساب الداعم للجيش الوطني الليبي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" - تم إرسال بعض المرتزقة الإرهابيين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، التي نقلتها تركيا إلى أراضي دولة شمال إفريقيا ، إلى تونس لتشكيل خلية عمليات هناك. وهكذا ، فإن الجهاديين من جماعة أحرار الشرقية بقيادة أبو معتصم الديري ، التي جلبتها أنقرة إلى شمال إفريقيا جواً وبحراً سيُرهبون التونسيين الآن.

لا عجب أن الإرهابيين السوريين الذين فروا من إدلب بفضل السلطات التركية ينتشرون في جميع أنحاء القارة الأفريقية ، مما يشكل تهديدًا للأمن في جميع أنحاء منطقة شمال أفريقيا. بعد كل شيء ، تركيا ، من أجل مصالحها الجيوسياسية ، مستعدة لتحويل ليبيا وتونس إلى مشاتل إرهابية ، وبالتالي فهي ترسل بنشاط المرتزقة إلى هذه البلدان. المقاتلون الذين وصلوا من سوريا ، يجددون صفوف العصابات المسلحة غير الشرعية في الوفاق ، ينظمون بانتظام استفزازات ضد أفراد الجيش الليبي ، ويهاجمون السكان المدنيين في طرابلس ويسرقون ويخطفون الناس.

تم رصد رتل سيارات مع مرتزقة الوفاق يتحرك من زليتن إلى طرابلس

شوهدت قافلتان للسيارات مع مرتزقة إرهابيين تابعين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي جلبتها تركيا إلى شمال إفريقيا. وتتحرك السيارات من زليتن في اتجاه طرابلس. أفاد أحد السكان المحليين على صفحته التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن نقل الجهاديين ، مضيفًا أن على متن السيارات كان 24 مسلحًا على الأقل.

جدير بالذكر أن مؤخرا الإرهابيون الذين وصلوا بفضل أنقرة من إدلب السورية الى ليبيا استانفوا نشاطهم وارتكبوا المزيد من الاستفزازات ضد أفراد الجيش الوطني الليبي. من الواضح أن تركيا والحكومة الدمية فايز السراج تعتزمان تعطيل الهدنة التي تم استقرارها في 12 يناير / كانون الثاني من هذا العام.

انتقاد في مصر نقل الإرهابيين لحكومة الوفاق

اعلنت قناة ليبيا 24 الفضائية ردت السلطات المصرية بشكل سلبي على اتجاه نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا على جانب حكومة الوفاق.

أعرب ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس عن قلق بلاده العميق إزاء إمداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا إلى ليبيا. وجادل بأن نقل المرتزقة يعد انتهاكًا للأمن الدولي ، وكذلك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم تبنيها وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق ، أثناء اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا ، دعا إدريس منظمة دولية إلى الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلام والأمن على الأرض ، وأصر على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2396 لمنع حركة الإرهابيين.

بالإضافة إلى ذلك ، أعرب محمد إدريس عن دعمه لمصر ودول الساحل في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف.