Порошенко покинул Украину перед допросом

Киев, 12 марта. Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну и не сможет явиться на очередной допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Как сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой источники в ГБР, на предстоящем допросе 13 марта Порошенко могли вручить подозрения.

«Адвокаты экс-президента уведомили следователей, что он на допрос прийти не сможет, так как находится за границей», — говорится в сообщении.

Напомним, что Порошенко стал фигурантом 16 уголовных дел, которыми занимается Госбюро расследований (ГБР) страны. По каждому из них ведутся десятки следственных мероприятий. Пятого президента Украины обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Сам политик отвергает все обвинения. Он пропустил уже около 30 допросов по уголовным делам.

Однако с 1 января Порошенко, как и другие депутаты Верховной рады, лишился депутатской неприкосновенности. Госбюро расследований получило право приводить его на допросы принудительно. По словам главы ГБР Ирины Венедиктовой, там были готовы принудительно доставить его на допрос еще 28 февраля, однако Порошенко испугался и заявил, что «в этот раз точно придет самостоятельно».