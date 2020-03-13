Партизанские методы позволят Сирии выгнать США и курдских боевиков из Заевфратья

Сирийцы могут выгнать американских военных из региона, если будут раскручивать тему народного сопротивления на северо-востоке страны. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад во время эфира телеканала «Россия-24» заявил, что США сегодня контролируют все нефтяные месторождения на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР).

По словам Хаддада, американцы находятся в этом регионе и фактически воруют сирийскую нефть, возвращение которой под контроль правительства поможет в восстановлении страны после затянувшегося конфликта.

Своим заявлением сирийский посол в России напомнил об очень важной проблеме, которую почему-то игнорирует международное сообщество.

США воруют сирийскую нефть

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало крупное расследование, которое доказывает преступные действия США на востоке от реки Евфрат. Благодаря источникам в Сирии удалось узнать, что помимо ограниченного военного контингента армии США, о которой говорил американский президент Дональд Трампа, для контроля за сирийской нефтью Вашингтон использует наемников ЧВК Blackwater и курдских террористов из «Демократических сил Сирии» (SDF).

Фактически, курдские вооруженные формирования превратились в марионеток, которые помогают не только удерживать контроль над сирийскими нефтяными полями, но и перемещать и продавать краденую нефть. А поскольку по словам Трампа США интересует в Сирии исключительно нефть, Вашингтон готов закрывать глаза не необходимость сотрудничества с террористами.

Дело в том, что главарь проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди состоит в Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической не только у союзника США по НАТО – Турции – но и в самих Штатах.

Можно вспомнить, что Минобороны РФ публиковало свидетельства вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную деятельность США «международным государственным бандитизмом».

Оккупация восточных провинций Сирии

Курдские вооруженные формирования еще в 2017 году смогли договориться с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1, что позволило при помощи такого «союза» взять под контроль провинции Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Несмотря на заявления в борьбе с исламистами, курды сами превратились в террористов, начав притеснять арабское население, продавливая курдские традиции.

Отличительным эпизодом сотрудничества курдских боевиков с радикальными исламистами ИГ1 стал факт побега террористов и членов их семей с охраняемого бойцами SDF лагеря Айн-Исса. Фактически, курды позволили сбежать более 800 человек.

Наблюдалась и принудительная мобилизация местных жителей в ряды SDF, что, понятно дело, не устраивало арабов в Заевфратье. Однако все эти действия не помешали американцам стать главными союзниками курдских боевиков в этом регионе.

Для полноценного восстановления Сирии и завершение военного конфликта, Дамаску необходимо освобождать эти территории и брать под контроль свою нефть.

Проблемы нужно решать по порядку

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило решение проблеме контроля курдов и американцев сирийской нефти на северо-востоке страны с заместителем редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андреем Онтиковым.

По словам эксперта, проблема возвращения нефти под контроль Дамаска действительно важная, однако сейчас власти Сирии должны сделать упор на борьбе с террористами в Идлибе.

«Прежде всего сейчас необходимо решить проблему терроризма в Сирии и вернуть под контроль сирийского правительства Идлиб. Чтобы этой болевой точки не было, и она не отвлекала на себя внимание», — говорит Онтиков.

По мнению собеседника ФАН, естественно ни одна страна в мире, в том числе Сирия, никогда не согласятся на нахождение на ее территории каких-то вооруженных формирований, неважно занесены они в террористический список ООН или нет. Особенно формирований, которые действуют вне рамок Минобороны. И естественно придется их уничтожать.

Однако ключевая проблема тут не в курдах, а непосредственно в американцах, считает Онтиков.

Партизанская борьба против США

По словам заместителя редактора международного отдела МИЦ «Известия», решать вопрос нужно именно с присутствием США. Россия увы тут ограничена в методах, а вот Сирия может задействовать самые разные методы борьбы с американским присутствием.

«Хочу напомнить, сирийские власти, комментируя незаконное присутствие американского военного контингента на своей территории, часто напоминают о том, что они могут столкнуться с народным сопротивлением. Если сирийцы будут раскручивать тему народного сопротивления, а по-русски это «партизанского движения», то на этом поприще можно добиться каких-то успехов», — говорит эксперт.

Тут можно вспомнить недавние события, когда в определенных населенных пунктов американские конвои, которые сбились с пути, встречались крайне недоброжелательно и даже по ним открывался огонь.

Онтиков обращает внимание, что нынешнее американское присутствие связано ровно с тем, о чем говорит Трамп. США добывают нефть и их интересуют исключительно нефть. По большому счету, их интересуют деньги.

«Если поставить американцев и конкретно Трампа в такую ситуацию, что на одной чаше весов будут эти деньги, а на другой какие-то потери, финансовые или людские, то в какой-то момент чаша весов качнется в направлении, что американцы покинут сирийскую территорию. И если это будет сделано, то проблем с возвратом сирийских властей на восточные земли не будет», — говорит эксперт.

Курдские боевики как проект Запада

Согласно заявлению сирийского посла в Москве, проблема курдов в Сирии была создана США и Западом искусственно и подогревается извне.

По мнению собеседника ФАН, курдская проблема действительно продвигается в интересах определенного государства, однако в этом вопросе США действуют скорее не в качестве единственного заинтересованного лица.

«На Ближнем Востоке есть страна, которая крайне заинтересована в возникновении независимого курдского государства, поскольку это нанесет сильнейший удар по арабскому и исламскому миру: Ираку, Ирану, Сирии и Турции. Американцы по большому счету, осознанно или не осознанно, реализуют чужую повестку», — говорит Онтиков, имея в виду интересы Израиля.

Нефть как двигатель восстановления Сирии

По словам посла в Москве Рияда Хаддада, освобождение нефтяных месторождений на северо-востоке страны из-под контроля США и курдов, очень необходимо для восстановления Сирии. Поэтому Дамаск удивляют мечты турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о присвоении сирийской нефти. Никто этого не позволит.

«Естественно это поспособствует решению экономических проблем Сирии. Ведь если вспомнить, до конфликта Сирия полностью обеспечивала себя нефтью и даже частично ее экспортировала. А сейчас, на фоне происходящего, Дамаску приходится импортировать нефть и это, конечно же, беда.

Как минимум Сирия обеспечит свои потребности. Об экспорте говорить рано, поскольку действуют санкции США и Евросоюза на нефтяной сектор. Это позволит решить проблемы с углеводородами в самой Сирии», — замечает Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.