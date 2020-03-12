Историк Барышников рассказал о мотивах Финляндии, побудивших ее напасть на СССР

Вопрос причин и мотивов участия Финляндии в Великой Отечественной войне до сих пор остается открытым. С целью прояснить историческую достоверность пресс-центром Медиагруппы «Патриот» была организована конференция «Невиноватая? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда», на которую был приглашен видный специалист в этой теме Владимир Барышников, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой Истории Нового и новейшего времени Института истории СПбГУ. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что у Финляндии был выбор стать военно-политическим союзником СССР задолго до «Зимней войны» — однако та выбрала иной путь.

«Переговоры об урегулировании разногласий начались еще в 1937 году. Разумеется, Финляндия не представляла никакой опасности для Советского Союза — однако ее территория могла использоваться потенциальным противником как плацдарм для нападения. Граница между двумя государствами проходила в 32 километрах от Зимнего дворца — центра Ленинграда! Так что с точки зрения военной безопасности тот был чрезвычайно уязвим. Современный Приморский район Санкт-Петербурга уже был территорией другого государства!» — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, финнам были предложены более чем достойные условия: когда стало ясно, что тесного военно-политического союза между двумя государствами не получится (фельдмаршал Финляндии Карл Маннергейм уже практически закончил возводить свою легендарную «линию»), Иосиф Сталин предложил обменять крайне важную геостратегическую область возле Ленинграда на вдвое большую по площади территорию в районе Карелии.

«И это были отнюдь не бесполезные земли, как считают некоторые, — отметил Барышников, — Они крайне богаты лесом и — замечу! — Финляндия претендовала на них! Ну а что касается второго рассматриваемого варианта урегулирования отношений (проводить политику нейтралитета и не вступать в антисоветские блоки), то правительству этой страны все равно пришлось бы от него отказаться — по своей воле либо против нее».

По словам ученого, Адольф Гитлер бы не упустил возможности завладеть таким геостратегически важным плацдармом для нападения на Советский Союз, как Финляндия: примерно по тем же мотивам были оккупированы Дания и Норвегия, не игравшие большой роли в мировой политике — в частности, первой из этих стран канцлер Германии стремился завладеть для контроля над проливами Балтийского моря.

«Тем более, что у немцев уже был опыт ведения военных операций на территории Финляндии: высадившиеся там в 1918 году регулярные войска императорской армии решили исход проходившей на ее территории гражданской войны», — рассказал Барышников.

По его словам, уже в 1940 году — в самый разгар «Зимней войны» — курировавший скандинавские вопросы в нацистском правительстве Герман Геринг предложил финнам идти на все требуемые Советским Союзом территориальные уступки, какими бы огромными те ни были: по логике второго человека в Германии, Финляндия вернула бы себе в 10 раз больше территорий после нападения вермахта на СССР. Маннергейм с предложением согласился.