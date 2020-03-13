Сирия, 13 марта. ВС Ирака сообщили о задержании четырех террористов ИГ1 в Мосуле. «Хайят Тахрир аш-Шам» вступила в противостояние с жителями у Серакиба на севере Идлиба. 92 призывника вступили в ряды SDF**** в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили вылазку неизвестных боевиков к северо-востоку от Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вступила в вооруженное противостояние с населением у города Серакиб на севере Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: открыли огонь по автоколонне мирных жителей в Ракке; заявили о вступлении в SDF 92 новобранцев в городе Ат-Табка.

ВС Ирака: сообщили об аресте четырех террористов ИГ в городе Мосул в Ираке.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в северной части провинции вспыхнули столкновения между джихадистами террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1***, и местным населением. По данным военного источника в сети Telegram (directorate4), вооруженный конфликт вспыхнул после того, как боевики избили одного из жителей у контрольно-пропускного пункта, размещенного на въезде в город Сармада. Отмечается, после случившегося на место прибыла группа вооруженных людей, которые вступили в противостояние с джихадистами. По предварительной информации, обе стороны понесли потери в живой силе.

Провинция Ракка

Twitter-канал (radioshamfm) сообщает о том, что курдские боевики открыли огонь по мирным жителям. «Демократические силы Сирии» (SDF) нанесли удары по автоколонне в восточной части региона, в результате чего несколько человек пострадали. Более подробной информации о случившемся не приводится. Вероятно, члены формирования активизировали усилия по обеспечению своей безопасности ввиду того, что накануне в оккупированных SDF районах провинции прогремели три взрыва.

Тем временем «демократические силы» заявили о пополнении своих рядов. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), 92 новобранца, завершившие курс обучения, вступили в ряды группировки в городе Ат-Табка. Известно, что в лагерях SDF, как правило, оказываются лица, направленные туда в рамках насильственной вербовки. Принудительная мобилизация, проводимая курдскими боевиками незаконно, является одним из основных факторов недовольства мирных жителей.

Провинция Хама

Неизвестные боевики организовали вылазку на подконтрольной правительственным войскам территории к северо-востоку от Хамы. Согласно информации Twitter-канала (BassamJaara), под ударом оказались деревни Харсан, Арафа, Рабда, Каср-Али и Умм-Кальк вблизи границы с Идлибом. Никаких данных о возможных жертвах среди гражданских лиц пока не поступало. Предполагается, что сюда могли пробраться исламисты из оккупированных районов зоны «Большого Идлиба». Напомним, несмотря на действующий на линии разграничения сил режим тишины боевики не оставляют попыток нанесли урон силам САР.

Ирак

Иракские вооруженные силы провели очередную спецоперацию, направленную на поиск «спящих ячеек» «Исламского государства»1, в провинции Ниневия. Военный источник в сети Twitter (DavidMWitty1) сообщает о том, что в ходе обысков удалось задержать четырех террористов в западной части города Мосул. Как отмечается, данные об их местонахождении были получены от разведывательных спецслужб и мирных жителей административного центра региона. Напомним, территория Мосула была зачищена от джихадистов в июле 2017 года. Тем не менее в окрестностях населенного пункта все еще скрываются радикалы, осуществляющие подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.