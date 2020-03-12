Петросян назло хейтерам выложил фото с гладко выбритыми ногами

Москва, 12 марта. Известный российский юморист Евгений Петросян отметился очередной эпатажной выходкой. В Instagram артист выложил полуобнаженное фото с отдыха.

На кадрах видно, как Петросян загорает на берегу моря. На нем надеты белая рубашка, шляпа, солнцезащитные очки и трусы в горошек. Однако подписчиков больше позабавил не наряд юмориста, а его гладко выбритые ноги.

«Какие ножки, а как танцуют, браво!» — написала в комментариях одна из поклонниц.

Таким образом Петросян решил позлить своих хейтеров, которые накануне раскритиковали другой снимок юмориста. На нем телеведущий загорает на шезлонге с оголенным торсом.

Тогда пользователи социальной сети принялись обсуждать лишние килограммы артиста, а другие обратили внимание на обильный волосяной покров его тела, назвав ведущего «Смехопанорамы» «пушистым».

«Вчера несколько прытких упрекнули меня за то, что я на пляже оголил верхнюю часть тела. <…> Чтобы успокоить их благородную душу, сообщаю, что сегодня, согласно их инструкциям, я загораю в рубашке», — язвительно заметил артист.

Поклонники в ответ оценили выдержку и отношение Петросяна к ненавистникам. Подписчики порекомендовали юмористу не обращать внимания на комментаторов и жить в свое удовольствие.

Ранее бывшая супруга Петросяна Елена Степаненко впервые публично пошутила по поводу развода с ним. Она отметила, что при разделе имущества ей досталась одна сковородка, с помощью которой она забрала остальное, передает Федеральное агентство новостей.