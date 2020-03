Петросян назло хейтерам выложил фото с гладко выбритыми ногами

Вчера несколько прытких упрекнули меня за то, что я на пляже оголил верхнюю часть тела. Мол, такого безобразия они никогда не видели. Чтобы успокоить их благородную душу, сообщаю, что сегодня, согласно их инструкциям, я загораю в рубашке. Спасибо всем комментаторам, обнажающим свои мысли, делающие это по потребности души или нервной системы. Судя по всему, есть и такие, кто просто зарабатывает свои небольшие денежки. По-моему, они называются боты. Не было заботы, появились боты. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #явотпуске #всемспасибовсесвободны #дорогуботам

