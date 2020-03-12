Наталья Фриске растрогала подписчиков неожиданным воспоминанием о сестре

Москва, 12 марта. Наталья Фриске до сих пор тяжело переживает смерть родной сестры. Наталья опубликовала на своей странице в Instagram архивный ролик, на кадрах которого она запечатлена вместе с Жанной.

«Моя душа, мое сердце, мое все», — написала Наталья.

Публикация растрогала подписчиков Натальи, которые принялись ее утешать, желая всего самого хорошего.

«Вы так сильно похожи, будто близняшки», — пишет inna.deu.

«Наташа, вам счастья, любви в жизни, родителям долгих лет жизни и крепкого здоровья. Жанночке, царствия небесного! Помним, любим, скорбим!» — отмечает lena_elik.

«До сих пор очень трогает история Жанны», — пишет ksena_30101983.

«Такие счастливые, очень жалко Жанночку», — отмечает nataliaromanova12.

«Какое трогательное видео! Жанна — ангел во плоти!» — пишет valeri_tort.

«Одни слезы», — отмечает eisner8922.