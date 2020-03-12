Пентагон не исключил возможность удара по Ирану в ответ на обстрел базы США

Вашингтон, 12 марта. США не исключают возможность нанесения удара по Ирану в ответ на обстрел военной базы «Таджи» в Ираке, заявил министр обороны США Марк Эспер.

По словам Эспера, целью Вашингтона остаются группировки внутри Ирака, которые обстреляли американскую базу в Ираке. Глава Пентагона отметил, что президент США Дональд Трамп дал военному ведомству полномочия для ответных действий.

«Я говорил с президентом. Он дал мне полномочия делать то, что необходимо, в соответствии с его указаниями», ― приводит слова Эспера агентство Reuters.

На уточняющий вопрос о том, включают ли полномочия возможность нанесения удара по Ирану, Эспер ответил, что «не исключает никакие варианты».

Накануне, 11 марта, военный лагерь «Таджи» в Ираке подвергся ракетному обстрелу кустарными реактивными снарядами типа «Катюша» (самоназвание собранных в подвалах и кустарных фабриках боеприпасов, которые лишь отдаленно напоминают реактивные снаряды от БМ-13 «Катюша»). Это привело к гибели двух американских военнослужащих и одного британского.

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи обвинил в причастности к обстрелу «Таджи» шиитские группировки. В ответ на обстрелы ВВС коалиции во главе с США нанесли серию ударов по лагерям иракских шиитских формирований «Хашд Шааби» на ирако-сирийской границе.