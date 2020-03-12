Главред «Регнума» рассказал, что может стать итогом выборов в Арцахе

Выборы в Нагорном Карабахе, которые пройдут 31 марта 2020 года, могут ослабить его государственность. При этом усилия московских политтехнологов, которые, по имеющейся информации, прибыли в Степанакерт, ни к чему не приведут. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал главный редактор ИА «Регнум» Модест Колеров.

Напомним, 31 марта в Нагорном Карабахе, второе официальное название которого — Арцах, пройдут выборы президента республики, а также депутатов местного парламента. Главная интрига состоит в том, что по закону этой страны действующий глава государства Бако Саакян больше баллотироваться не может и покидает свой пост. По его словам, хотя на пост президента Арцаха претендуют 14 кандидатов, основная «схватка» предстоит между Ариаком Аратюняном и Масисом Маиляном. Другой кандидат — Герой Арцаха Виталий Баласанян — может претендовать на третье место.

«Конечно, надо посмотреть, как будут развиваться события, но он вполне может выйти на второе, — считает Колеров. — Потому что все-таки административный ресурс распределен между Аратюняном и Баласаняном, а Маилян идет как оппозиция. И, соответственно, выход или не выход Баласаняна во второй тур, а он неизбежен, зависит не от него самого, не от Маиляна, а от мощностей и успешности усилий тех, кто делает ставку на Ариака Аратюняна».

О том, что команда политтехнологов из Москвы прибыла в Степанакерт для поддержки Баласаняна, главред «Регнума» впервые услышал от корреспондента ФАН и отнесся к перспективе их усилий весьма скептически.

«Я считаю, что тот, кто посылает в Арцах московских политтехнологов, глубоко заблуждается, потому что Нагорный Карабах — это особый мир, там «туристы» не имеют никаких шансов. Надо ходить от дома к дому, от деревни к деревне, разговаривать с людьми... на армянском языке! Я не думаю, что в Москве много армян, которые знают армянский», — подчеркнул он.

По мнению Колерова, выборы могут ослабить Нагорный Карабах.

«Дело в том, что собственно выборы — это только начало «перестройки», — полагает он. — Активное участие в этих выборах Еревана показывает, что у него далеко идущие дополнительные планы на переустройство Карабаха. И вот это переустройство может не получиться, потому что, с одной стороны, во властном Ереване заявляют о том, что Карабах — это не республика, а область Армении. И даже не в историческом плане, а в административном. С другой стороны — отдельная субъектность Карабаха. Вот эта двойственность разрушительна. Люди 30 лет боролись за независимость, за ее признание в мире. А тут вот росчерком голосовых связок это обнуляется. Это, конечно, не прибавляет региону стабильности».

Собеседник ФАН отметил, что попытки понизить статус этой сложившейся государственности в реальности приведут не к присоединению Карабаха к Армении, а к его разделу между Арменией и Азербайджаном.

«Я сторонник многократного дальнейшего укрепления государственности Карабаха. Потому что стопроцентное присоединение Карабаха к Армении невозможно. А вот выживание Карабаха как отдельного субъекта — вполне реалистичная перспектива».

Колеров объяснил, почему спустя 30 лет после начала конфликта в регионе в Ереване начали раздаваться голоса за присоединение Арцаха к Армении.

«Мы, московские кухонные сидельцы, понимаем, почему из Еревана стали звучать голоса о том, что Арцах — это Армения. Потому что там кому-то вошло в голову, что Арцах — это тыл для [второго президента Армении Роберта] Кочаряна и [третьего президента Армении] Сержа Саргсяна, которые, будучи обиженными в Ереване, закроются на ключ в Карабахе и никого туда не пустят. Все ж понимают. Дураков-то нет. Вот чем продиктовано это внимание Еревана», — подытожил он.

Напомним, что Нагорно-Карабахская автономная область в 1988 году начала процесс выхода из находившегося в составе СССР Азербайджана. Конечной целью проживавшие там армяне видели воссоединение с Арменией. Однако в силу ряда политических обстоятельств для народа Арцаха на первое место вышла именно борьба за независимость, которую на сегодняшний день признали только Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. В данный момент Нагорный Карабах развивается как суверенное государство при политической, экономической и военной поддержке Армении.