Городской портал ТВОЛК будет сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»

Москва, 12 марта. Медиагруппа «Патриот» и портал ТВОЛК с 12 марта стали информационными партнерами. СМИ не только будут обмениваться важной информацией, но и вместе работать над поддержанием позитивного настроя в освещении событий в России и мире.



Портал ТВОЛК является независимым порталом, объективно и честно освещающим события в городах Моршанске и Рассказово Тамбовской области.

Главный редактор портала Галина Тен подчеркнула, что взаимный обмен информацией с ресурсами Медиагруппы позволит обогатить издания информацией, которая станет важной и полезной для читателей.

«Основной акцент в совместной деятельности будет сделан на развитии открытости информационного пространства, патриотизма, создании и поддержании положительного образа нашей страны», — отмечают руководители портала ТВОЛК.

Напомним, целью Медиагруппы является максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.