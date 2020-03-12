Иммунолог Болибок дал прогноз на излечение Хэнкса от коронавируса

Москва, 12 марта. Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, заразившиеся коронавирусом, с высокой долей вероятности могут не оправиться от болезни. О шансах излечения звездной пары от болезни рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

В данный момент актер и его супруга находятся в госпитале города Голд-Кос в Австралии. О том, что они заболели, Хэнкс сообщил своим поклонникам в Instagram. По его словам, перед госпитализацией они почувствовали легкую усталость и недомогание.

«Чтобы поступить правильно, что и важно делать в мире настоящего, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными», — рассказал актер.

Болибок рассказал, что актеру есть, о чем беспокоиться. Хэнкс находится в том возрасте, когда предпосылки к трагедии имеют реальное место, передает «Инфореактор».

«Ситуация заключается в том, что скопившаяся статистика по коронавирусу говорит, что случаи заражения в возрастных группах от 60 до 69 лет на 3,6% летальны. Это высокая летальность. К сожалению, их здоровье и жизнь под угрозой», — заявил Болибок.

По словам иммунолога, даже большие деньги не всегда способны решить вопросы со здоровьем. Тем более, когда речь идет о таком опасном заболевании. Он отметил, что сегодня широко применяются дорогие антиротовирусные препараты. Ими обеспечивают население в России и США. В Китае есть свои методы, эффективность которых пока не известна.

«Донорская плазма с готовыми антителами неизвестна по эффективности. Есть японский препарат, активатор противовирусного иммунитета, а именно тех клеток, что борются с вирусом, но опять нет данных, насколько он эффективен», — заключил Болибок.

В киностудии Warner Bros. заявили, что пытаются установить связь со всеми, кто мог контактировать с актером или его супругой во время съемок в Австралии.