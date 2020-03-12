Актер Самойлов рассказал, как получил ножевое ранение

Москва,12 марта. Получивший ножевое ранение известный российский актер Алексей Самойлов обратился за помощью к врачам.

Сейчас он чувствует себя хорошо, его здоровью ничто не угрожает. Об этом Алексей Самойлов сказал в разговоре с корреспондентом телеканала «360». Он поделился подробностями происшествия, заметив, что в настоящее время все в порядке.

По его словам, врачи оказали ему всю необходимую помощь и причин для переживаний нет. Алексей Самойлов пояснил, что порезался, когда готовил специальное блюдо.

«Так и скажите: готовил себе еду и на ногу упал нож. Вызвал скорую приятель, потому что кровь хлестала. Видимо, нож попал в сосуд, и без врачей никак было не остановить кровь. Наложили такую специальную губку», — сказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что полиция задержала банду аферистов во главе с экс-актером культовых фильмов. Преступники похищали квартиры и сбережения умерших москвичей. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, главарь задержанной банды снялся «в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет».