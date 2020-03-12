Петербургские школьники расскажут о защитниках Отечества в трамвае «Витязь»

О защитниках Великой Отечественной войны петербургские гимназисты Кировского района решили рассказать в трамваях. Проект посвящается памяти героев и 75-летней годовщине Великой Победы.

Такая идея пришла школьникам в связи с выходом новых трамваев «Витязь». А также потому, что на Юго-западе города практически каждая улица названа в честь солдат и полководцев войны. Рассказ об их заслугах сложился в отдельную аудиоэкскурсию, которую записали сами школьники.

«Мы с одноклассниками часто ездим на 60-м трамвае и не могли не заметить, какой эффект произвели новые вагоны. Ну а название «Витязь» как нельзя лучше подходит к нашему району, где почти каждая улица носит имя героя Великой Отечественной войны», – говорят ученики 261 гимназии Кировского района.

Проспект Маршала Жукова, улицы Котина, Маршала Захарова, Маршала Казакова, Рихарда Зорге, Пограничника Гарькавого – все эти названия связаны не только военной историей, но и одним трамвайным маршрутом – №60. На нем работает 21 инновационный трамвай «Витязь».

Идею ребят одобрили и поддержали в городском Комитете по транспорту и ГУП «Горэлектротранс». Звуковое объявление остановок теперь будет дополнено краткой историей этих мест в блокаду и дублироваться на мониторах внутри трамвая. Чтобы повторяющаяся информация не надоедала пассажирам, историческое дополнение будут включать только в дни праздников: 23 февраля, 9 мая, 22 июня, 8 сентября, в День героев – 9 декабря и 27 января.