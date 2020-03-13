Учителя попросили ввести раннюю профориентацию и сократить домашние задания для детей

Москва, 13 марта. В Министерстве просвещения РФ рассказали, какие предложения по улучшению системы образования за месяц собрали в регионах России. Ведомство собрало около 200 идей от региональных властей, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Самыми популярными темами оказались социальная защита педагогов, оснащение школ, запись в школы и детские сады, учебная нагрузка на детей, сокращение излишней отчетности.

В некоторых регионах темы предложений совпадали. Так, администрация Нижнеингашского района Красноярского края и информационно-методический центр города Набережные Челны Республики Татарстан предложили создать единую на всю страну федеральную платформу с оценочными материалами для педагогов и унифицировать подходы к аттестации. Представители Красноярского края просят отказаться от обязательной аттестации учителей и сделать ее добровольной.

В управлении образованием Вятскополянского муниципального района Кировской области есть идеи по профориентации: там предложили начинать ее раньше, чем сейчас. По мнению педагогов, чем скорее дети смогут узнать больше о профессиях, тем проще им будет определиться со своим делом жизни и нужными для него предметами.

Представители Братского муниципального района Иркутской области прислали целый ряд предложений по насущным проблемам: попросили уменьшить число учеников в классе, сократить домашние задания, обеспечить более высокую безопасность образовательных организаций, усилить воспитательные программы.

Из некоторых регионов пришли идеи по сохранению историй ветеранов Великой Отечественной войны. Директор пермской школы предлагает провести всероссийскую акцию, в которой образовательные организации взяли бы шефство над ветеранами войны – помогали им по хозяйству, создали альбомы памяти с фотографиями и воспоминаниями ветеранов.

«Мы внимательно работаем с каждым обращением, для нас важен отклик регионов, неравнодушное отношение специалистов системы образования к тому, по каким программам учатся дети, как можно их улучшить, — прокомментировал итоги первого месяца проекта министр Сергей Кравцов. — Проанализируем все предложения, посоветуемся с экспертами, обсудим на заседаниях межведомственных рабочих групп».

Сбор предложений по совершенствованию системы образования в регионах продолжится и далее, сообщил Сергей Кравцов. В ведомстве заявляют, что будут опираться в работе на мнение и советы регионов России.