Лопырева затмила Нюшу шикарным нарядом на вечеринке в ОАЭ

Москва, 12 марта. Мисс Россия — 2003, телеведущая Виктория Лопырева часто делится с подписчиками в Instagram фотографиями со светских мероприятий. Знаменитость опубликовала кадры с вечеринки в ОАЭ в компании певицы Нюши.

Фотография была сделана на фестивале в ОАЭ. Девушки позируют в обнимку в ярких нарядах.

«Громкими аплодисментами встретили гости Matreshka festival. Выступление Нюши, представшей в непривычном для себя образе и спевшей арию из оперы Бородина «Князь Игорь»», ― подписала снимок Лопырева.

Поклонники ведущей обратили внимание, что на фотографии Лопырева затмила своим шикарным нарядом Нюшу. Ведущая выбрала для вечеринки ярко-розовое платье в пол с объемным цветком. На ее фоне Нюша в белой юбке и розовой блузке смотрелась менее броско.

«Нюша на твоем фоне, просто меркнет», ― написала lenusea_k.

«Рядом с Вами, Вика, не надо никому фоткаться, без шансов вообще», ― добавила kathrine_r1612.

«Все потерялись на фоне Виктории!) Вика ― красотка», ― согласилась ivk_irina_ivk.

Ранее Лопырева прокомментировала слухи о неудачной пластике. Мисс Россия — 2003 не подтвердила и не опровергла информацию СМИ о «лопнувшей силиконовой груди», пристыдив журналиста Федерального агентства новостей за «некорректный вопрос». По ее словам, она не понимает, почему в СМИ появилась информация о том, что ее постигла та же участь, что и телеведущую Леру Кудрявцеву, у которой в конце прошлого года лопнул силиконовый имплант в груди.