Черчесов продлил контракт со сборной России до 2022 года

Москва, 12 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу на посту наставника национальной команды до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной РФ по футболу.

«Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что РФС высоко оценивает работу Черчесова на посту тренера сборной России. Дюков напомнил, что российская сборная досрочно прошла квалификацию на Евро-2020, что свидетельствует о повышении уровня команды.

«Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной, сборная сегодня открыта, в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», — подчеркнул глава РФС.

Напомним, Черчесов возглавил сборную РФ летом 2016 года. Под его руководством российская команда вышла в четверть финала чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также досрочно завоевала путевку в финал чемпионат Европы по футболу-2020.