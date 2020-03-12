Премьер Канады Трюдо помещен под карантин из-за симптомов коронавируса у жены

Оттава, 12 марта. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ближайшее время будет работать из дома, в связи с проявлением у его жены Софи симптомов коронавируса COVID-19. Об этом передает официальный представитель канадского лидера Камерон Ахмад.

Некоторое время назад супруга Трюдо из поездки в Великобританию, а прошедшей ночью она почувствовала «умеренные симптомы гриппа», в том числе незначительное повышение температуры. Поэтому канадский премьер-министр принял решение о добровольном помещении себя под карантин.

«По совету врача премьер-министр продолжает свою деятельность, следит за собой, у него симптомов нет. Тем не менее в целях предосторожности премьер-министр решил изолировать себя и работать из дома», — написал Ахмад в Twitter.

По его словам, режим карантина для Трюдо будет длиться как минимум до первых результатов теста Софи на коронавирус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила глобальную ситуацию с коронавирусом как пандемию. По данным ВОЗ, количество заболевших и умерших от заболевания будет увеличиваться. Кроме того, организация ожидает дальнейшего распространения вируса в пока не пораженных странах, передавало Федеральное агентство новостей.

В тоже время власти Китая заявили о преодолении пика эпидемии. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за прошедшую неделю новые случаи заражения были выявлены только на территории провинции Хубэй, на территории которой располагается очаг эпидемии.