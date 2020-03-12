Кавер саундтрека к «Ведьмаку» в исполнении Омского народного хора признан лучшим в мире

Москва, 12 марта. Создатели саундтрека к сериалу «Ведьмак» впечатлились тем, как он звучит в исполнении Омского народного хора. Композиторы Джиона Остинелли и Соня Белоусова признались, что омичи лучше всех поют композицию «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Об этом авторы заглавного трека рассказали в подкасте Netflix.

Видео исполнения омичами песни из «Ведьмака» набрало уже почти два миллиона просмотров на YouTube. Солист хора Валерий Подворный сообщил, что композиция одинаково пришлась по душе всем участникам хора и они решили сделать подарок фанатам сериала и жителям города.

«Мы придумали эту идею перед самым Новым годом в отделе рекламы и PR, записали 31 декабря, очень быстро и оперативно, сделали аранжировку, собрали коллектив, записали», — рассказала специалист по связям с общественностью Омской филармонии Тамара Пономарева.

Опубликованное видео кавера вызвало резонанс в СМИ и соцсетях. На хор стали выходить представители федеральных и мировых информагентств, передает телеканал «360».

«В «Вечернем Урганте» мы вышли в эфир. То, что кавер назвали одним из лучших, — это для нас очень почетно и приятно. А так, мы стараемся не отставать от трендов», — добавила представитель филармонии.

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой» — песня, которую в сериале от Netflix исполняет персонаж под именем Лютик. Актер Джои Бэти, сыгравший в Лютика заявил, что данная песня является «самой раздражающей» из тех, что ему приходилось слышать.