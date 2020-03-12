Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ

Москва, 12 марта. Шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в России за прошедшие сутки. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

По данным штаба, четыре случая выявлено в Москве, по одному — в Калининграде и Краснодарском крае. Отмечается, что все заболевшие посещали страны, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

«Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — пояснили в штабе.

Власти предпринимают все необходимые меры для локализации заражения. Уже установлены все лица, с которыми контактировали новые заболевшие, они находятся под наблюдением специалистов.

Всего, по последним данным, в РФ зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание было выявлено у 31 гражданина РФ, двух граждан Китая и одного гражданина Италии. При этом, граждане КНР, россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, и еще один соотечественник уже побороли вирус и выписаны.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года, когда власти КНР зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань провинции Хубэй.

На данный момент, ранее неизвестным заболеванием уже заражено 125 тысяч человек в 110 странах. Жертвами вируса стали более 4,6 тысячи человек.