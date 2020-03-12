Жена съехала от пережившего инсульт актера Янина

Москва, 12 марта. Супруга парализованного актера Алексея Янина Дарья Клюшникова съехала от него и забрала сына.

36-летняя звезда сериалов «Клуб», «Дочки-матери», «Фурцева», «Опережая выстрел» в 2015 году пережил серьезный инсульт и до сих восстанавливается. Сейчас Алексей Янин находится в парализованном состоянии, актер проходит курсы реабилитации. Предполагается, что причиной трагедии стал напряженный график звезды.

По словам материа актера Ольги, ее сын после инсульта был в коме, но сейчас он изо всех сил пытается вернутся к прежней жизни и каждый день активно занимается. Алексей живет на пенсию инвалида первой группы в 15 тыс. рублей. Лекарств не хватает, но в этом вопросе помогают друзья и знакомые.

В настоящее время Алексей старается снова научиться ходить, но рядом нет его супруги Дарьи Клюшниковой, которая много работала и помогала мужу после инсульта. Она приняла решение съехать от супруга и забрала сына Андрея. По словам Дарьи, она продолжает морально поддерживать Алексея.

«До сих пор очень тяжело принять и осознать случившееся. Мы стараемся поддерживать его в первую очередь морально, ведь это самое главное сейчас. Именно вера, поддержка и любовь дают силы», — рассказала Дарья.

Напомним, ранее у российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва врачи диагностировали микроинсульт. Он попал в Боткинскую больницу 17 февраля, когда ему внезапно стало плохо в кинотеатре «Октябрь». Дибров опубликовал в своем профиле в социальной сети Instagram новую фотографию. Судя по снимку, он заметно похудел после пережитого микроинсульта.