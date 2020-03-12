Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Болгарии

Москва, 12 марта. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Болгарии Бойко Борисовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обсудил с премьер-министром Болгарии дальнейшее развитие экономического сотрудничества двух стран.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, в сфере энергетики», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после запуска газопровода «Турецкий поток» Болгария начала получать газ через напрямую из РФ, а не через Румынию, как это было ранее.