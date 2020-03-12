В Польше заявили о неизбежности ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

Варшава, 12 марта. России удастся полностью реализовать проект «Северный поток — 2» и ввести газопровод в эксплуатацию. Об этом заявил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polskie Radio.

По его словам, санкции США в отношении компаний, осуществляющих строительство «Северного потока — 2», смогли притормозить реализацию проекта, однако Россия в состоянии завершить строительство газопровода своими силами. Кубяк подчеркнул, что Москва была готова к подобному развитию событий, поэтому у российского руководства изначально был альтернативный план реализации проекта.

Эксперт выразил уверенность, что строительство газопровода будет завершено с использованием судна-трубоукладчика «Академик Черский», которое может принять участие в завершении укладки газопровода «Северный поток — 2», изменило маршрут следования, направившись на Шри-Ланку.

«Рано или поздно россиянам удастся достроить газопровод. У них есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющий соответствующую подготовку персонал», — подчеркнул Кубяк.

Эксперт также добавил, что дальнейшее введение антироссийские санкции США не смогут повлиять на реализацию проекта, однако могут повлечь серьезные политические противоречия.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских стран выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.