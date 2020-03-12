Россия закрывает границу с Италией для иностранцев

Москва, 12 марта. Россия временно приостанавливает пропуск через границу РФ граждан Италии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Запрет вступит в силу в полночь 13 марта.

«ФСБ России с 00 часов 00 минут по московскому времени 13 марта временно приостановить: пропуск через государственную границу РФ граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится в распоряжении.

Кроме того, пропуск через границу приостановлен для иных лиц, пребывающих из Италии, за исключением граждан государств – членов ЕАС, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Несмотря на меры, предпринятые китайскими властями, заболевание распространилось за пределы страны. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 12 марта, в России коронавирусом заражены 34 человека.