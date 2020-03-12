Украинские радикалы предъявили девять требований к Зеленскому

Украинские фашисты накануне, несмотря на объявленный в стране карантин, собрались перед посольством России в Киеве, чтобы призвать своих единомышленников выйти на так называемый «марш добровольцев». Он запланирован ими на утро субботы, 14 марта. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

«Марш добровольцев», приуроченный к недавно учрежденному на Украине Дню добровольца, намечен на 11:00 14 марта. По заявлению национал-радикалов, колонна «патриотов» численностью не менее 5 тысяч человек пройдет от стадиона «Динамо», через майдан Незалежности и офис президента Владимира Зеленского до здания посольства РФ. На Банковой они намерены передать представителям главы страны свои требования к нынешней власти.

Первое из этих требований: «Ни шагу назад! Нет отведению войск от линии соприкосновения в Донбассе», второе: «Немедленно начать активно разрабатывать новые вооружения для ВСУ и поставлять их в армию». Третье требование: «Остановить капитуляцию, перестать договариваться с врагом в ущерб национальным интересам Украины». Четвертое требование: «Нет встречам «нормандской четверки» без обсуждения вопроса возвращения Крыма Украине!» Пятое требование национал-радикалов к власти: «Россия должна заплатить за все разрушения в Донбассе и Крыму, Украина не должна платить ничего». Шестое требование: «Никаких выборов в Донбассе без возвращения полного контроля Украины над территориями республик!». Седьмое требование: «Полностью прекратить политические и уголовные преследования бывших военных, участников АТО, добровольцев и волонтеров». Восьмое требование: «Обеспечить всеобщее уважение и повышенные социальные гарантии всем украинским военнослужащим — как действующим, так и бывшим». Наконец, девятое требование: «Стоп, реванш! Коллаборационистов и пропагандистов идей Кремля — в тюрьмы!»

Радикалы пообещали, что в самом финале марша, придя к посольству России в Киеве, они намерены устроить «настоящее шоу и показать врагу, что они все еще сильны и влиятельны на Украине». О содержании предстоящего шоу националисты категорически отказались говорить, сообщив, что «это будет сюрприз».

В акции под окнами посольства РФ приняли участие руководители всех основных радикальных движений страны, в том числе «Руха сопротивления капитуляции». Представитель этой группировки Юрий Гудименко заявил, что ранее они проводили масштабные митинги под окнами офиса Зеленского и сейчас не прекращают агитационную работу, призывая тысячи патриотов принять участие в марше.

«Власти Украины специально вводят запрет на массовые акции под предлогом карантина из-за коронавируса, чтобы избежать сопротивления во время принятия в Верховной раде пакета законов по Донбассу, — сказал он. — По нашей информации, готовится к принятию целый пакет капитулянтских решений, в частности, изменения в избирательное законодательство, нацеленные на выборы в ОРДЛО осенью. Очевидно, что на наших глазах происходит полномасштабная реализация сценария «Русская весна — 2». Очень вероятно, что власть намерена использовать ситуацию, которая сложилась в мире с эпидемией коронавируса, для предотвращения протестов против принятия антиукраинских решений. Поэтому мы требуем от власти воздержаться от циничного принятия предательских решений под прикрытием карантина!»

Националисты заявили, что придут на марш добровольцев в масках и противогазах, «как в 2014-м», и потребовали от властей «отправить Верховную раду на трехнедельный карантин». Наряду с карантином в столице Украины администрация ввела и уголовную ответственность за его нарушение. Однако радикалы не боятся уголовного преследования.

Напомним, в тот же день, когда был анонсирован «марш добровольцев», праворадикалы ворвались в помещение КВЦ «Парковый» на презентацию «Национальной платформы примирения», которую представлял советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. В ходе мероприятия они начали оскорблять и толкать его, вплоть до того, что тот даже упал и в итоге ушел, сильно хромая. Мероприятие было сорвано.