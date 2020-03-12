Медики назвали причину смерти вернувшегося из Италии мужчины в Коммунарке

Москва, 12 марта. Вернувшийся из Италии в Москву мужчина умер не от коронавируса. Причиной смерти пациента в медицинском центре в Коммунарке стало совсем другое заболевание. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что один из пациентов скончался в медицинском центре в Коммунарке, где находятся люди с подозрением на опасную китайскую инфекцию. По утверждению некоторых СМИ, мужчина вернулся из Италии в середине февраля и был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

«Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз», — сказал Тюрин.

Результаты вскрытия показали совершенно другую причину смерти. По имеющимся данным, пациент скончался от кровоизлияния в надпочечники, которое было вызвано рядом хронических заболеваний. Проведенные анализы на коронавирус дали отрицательный результат.

75-летний мужчина попал в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Врачи начали бороться за его жизнь еще в машине скорой помощи. Спасти его не удалось, пациент скончался спустя 40 минут после поступления в медучреждение.