Глава СК РФ Бастрыкин посетил Узбекистан с рабочим визитом

Москва, 12 марта. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Узбекистан с рабочим визитом по приглашению генерального прокурора республики Нигматиллы Юлдашева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе визита Бастрыкина было подписано Соглашение о сотрудничестве между СК РФ и Генеральной прокуратурой Узбекистана, а также программа сотрудничества на 2020–2021 годы. Представители двух ведомств обсудили вопросы двусторонней повестки.

Кроме того, Бастрыкин встретился с министром внутренних дел Узбекистана Пулатом Бобожоновым председателем Верховного суда республики Козимджаном Камиловым. Стороны поддержали необходимость подписания межведомственного нормативного правового акта, который позволит проводить обмен студентами, аспирантами, преподавателями.