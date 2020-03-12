Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Глава СК РФ Бастрыкин посетил Узбекистан с рабочим визитом

382
0 Оставить комментарий

Глава СК РФ Бастрыкин посетил Узбекистан с рабочим визитом

Москва, 12 марта. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Узбекистан с рабочим визитом по приглашению генерального прокурора республики Нигматиллы Юлдашева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе визита Бастрыкина было подписано Соглашение о сотрудничестве между СК РФ и Генеральной прокуратурой Узбекистана, а также программа сотрудничества на 2020–2021 годы. Представители двух ведомств обсудили вопросы двусторонней повестки.

Кроме того, Бастрыкин встретился с министром внутренних дел Узбекистана Пулатом Бобожоновым председателем Верховного суда республики Козимджаном Камиловым. Стороны поддержали необходимость подписания межведомственного нормативного правового акта, который позволит проводить обмен студентами, аспирантами, преподавателями.

Новости партнеров

Новости партнеров