Мы несем свет. Роман Носиков о кризисе Запада и очистительном русском огне

Я не чужд аналитики и умею делать компетентные умозаключения. Вот, кстати, одно.

Если вы с удивлением наблюдаете, как вчерашний эксперт-вирусолог признается, что на вторые полставки подрабатывает экономическим аналитиком, и, пряча оселедец под буденовкой, с хохотом сообщает, что уж теперь-то вы точно пожалеете, что родились в этой стране, и что у вас отсохнет патриотизм, потому что его отдавили нефтяные котировки, — значит вы, скорее всего, мой соотечественник и современник, пользователь российского сегмента Сети. То есть мой читатель.

Видите? У меня получается.

Итак, вокруг нас бушует кризис. Мироздание напоминает охваченный огнем бордель. Скачут в пламени валюты, котировки, цены. Из окон вываливаются клиенты в чем мать родила. Вокруг бегают эксперты, а в небе, заливаясь безумным смехом, реют черной молнии подобные буревестники революции.

Чем же заняться нам? К какой фракции примкнуть? К буревестникам, чубатым экспертам, проституткам или клиентам?

Я предлагаю почитать прессу. Человек, читающий газету, выглядит солидно.

Только изучить я предлагаю не «Эхо Москвы», не «Новую газету» и не «Радио Свобода». Ведь эти помойки предназначены для того, чтобы мы катались в истерике, паниковали и шатали режим. Нет, давайте глянем на те СМИ, которые наши западные партнеры прописывают сами себе.

Начнем со статьи Лиама Денинга в The Washington Post: «Саудовская Аравия и Россия убили оптимистическое отношение к сланцевой нефти». Автор сообщает, что российским производителям нефти плевать на кризис, поскольку у них и так все сверхприбыли «изымались государством». А вот сланцевый сектор США фактически казнен, и «на финансовых рынках мало кто бросится вытирать пролитую на пол кровь».

А это заголовок в датской Berlingske: «Вот почему Россия затеяла войну цен на нефть — она хочет навредить США». «Россия увидела возможность нанести удар по экономике США, в целом, и по американским производителям сланцевой нефти, в частности», — волнуется автор заметки Эмиль Роттбелль.

Он пересказывает обозревателя Bloomberg Леонида Бершидского. Тот сообщает, что зависимость России от импорта значительно снизилась за последние годы, золотовалютные резервы очень велики, и расчеты на то, что Путин обанкротится, не оправданны: «Like hell he does».

«Путин планировал это и готовился. Он нанес удар в самый неподходящий для США, Саудовской Аравии и всей мировой экономики момент», — пишет Роттбелль.

А вот заметка «Началась великая нефтяная война 2020 года. Сможет ли Россия в ней победить?» в американском The National Interest:

«У русских есть ряд преимуществ. Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский. Россия может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами. И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен… Вступая в эту ценовую войну, Москва преследует две основные цели: выгнать из бизнеса американских производителей и показать Эр-Рияду пределы американской поддержки. Благодаря талантливой команде из российского Министерства финансов в стране создан хороший денежный резерв на черный день, который поможет в достижении этих целей», — указывает Николас Гвоздев.

Вот теперь, вооруженные знанием, как именно смотрят на мир наши заклятые партнеры и какую роль в произошедшем кризисе они отводят России, мы можем примерно понять, кто мы на этой картине горящего борделя.

Да-да, в этой картине мира у нас есть своя роль. Мы — не самозваные истероидные эксперты. И конечно, не проститутки. И даже не их клиенты. Мы вообще не из борделя.

Мы — огонь. Единственная сила, которая занята правым делом, — уничтожением порока.

Именно за это нас, кстати, и не любят. Пока мы не приходим, у них все всегда бывает хорошо и приятно, выгодно и удобно. Колонии грабятся, идет бойкая торговля человечиной, бесперебойно поступают рабы и проститутки. Джентльмены сыты, обуты, одеты, богаты, обслужены, облизаны. И им даже рассказано об их цивилизованности, исключительности и вытекающих из этого правах на все мироздание и собственные порядки в нем.

Единственное, что мешает этому благолепию, этому спокойному чванству и самодовольству, — осознание, что все это: все хитрые схемки, уловки и рюшечки, прикрывавшие суть борделя, — может быть сожжено в одно мгновение. Просто потому, что у страны на Востоке — свое представление о прекрасном.

Само понимание этой уязвимости перед обитающей на Востоке стихией внушает господам истеричную ненависть. Теперь же к этой ненависти примешивается зависть — потому что Россия на этом еще и заработает.

Но на огонь ни ненависть, ни зависть не производят впечатления. Он просто щедро несет тепло и свет.