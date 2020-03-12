L'Equipe: УЕФА объявит о приостановке еврокубков из-за коронавируса

Женева, 12 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен объявить о приостановке проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает французская спортивная газета L'Equipe со ссылкой на собственные источники.

12 марта пресс-служба УЕФА сообщила, что 17 марта состоится видеоконференция с участием представителей 55 стран, руководства Ассоциации европейских клубов и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. В ходе видеоконференции будет обсуждаться ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что к настоящему моменту из-за коронавируса приостановлено проведение матчей чемпионата Италии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 128 тысяч человек. От вируса погибли более пяти тысяч человек. Случаи заражения китайским коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.