Little Big обратилась к фанатам в связи с участием в «Евровидении»

Москва, 12 марта. Российская рейв-группа Little Big обратилась к своим поклонникам по поводу своего участия в «Евровидении-2020», попросив их не оказывать давление на коллектив.

Музыканты призвали фанатов не быть самоуверенными в их будущей победе на песенном конкурсе.

«Самая большая проблема для нас сейчас — что почему-то все считают Little Big какой-то панацеей. Это безумная ответственность. Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте», — сказал фронтмен группы Илья Прусикин.

При этом члены коллектива поблагодарили россиян за поддержку. Кроме того, они отметили профессионализм представителей Литвы, Болгарии и Исландии, с которыми будет непросто конкурировать.

В четверг, 12 марта, Little Big представят в эфире шоу «Вечерний Ургант» свою композицию, с которой поедут на «Евровидение».

По результатам жеребьевки российская группа выступит в первой части первого полуфинала континентального конкурса, который пройдет 12 мая.

В нынешнем году «Евровидение» пройдет в 65-й раз с 12 по 16 мая. Принимать мероприятие будет нидерландский город Роттердам.

Ранее члены группы Little Big рассказали о песне, которую исполнят на «Евровидении». По словам Прусикина, композиция прозвучит в новом формате «метал-диско». Трек был написан совершенно случайным образом и не предназначался для конкурса, передавало Федеральное агентство новостей.