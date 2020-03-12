Бенгази, 12 марта. Флот Ливийской национальной армии (ЛНА) пополнился новыми моряками. Об этом сообщается в аккаунте сторонников армии Халифы Хафтара в Twitter.

«Новая кровь, новые герои и священная миссия освобождения Ливии — да здравствует ливийский флот! Да здравствует ливийская армия! Да здравствует Ливия!» — говорится в заявлении.

New blood , new heroes, and a holy mission of liberating libya

Viva the Libyan navy viva the Libyan army viva #libya .#LNA #HoR pic.twitter.com/GjBVH1qNsx — M.LNA (@LNA2019M) March 12, 2020

Новобранцы готовы к тому, чтобы бороться с террористическим режимом боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, подчиняющимся Файезу Сарраджу. В частности, речь идет о преступниках береговой охраны ПНС — их зверства были задокументированы на уровне докладов Свобеза ООН. В отчетах рассказывается о похищении мигрантов, после чего людей держат в нечеловеческих условиях, применяют пытки и сексуальное насилие. Триполитанская береговая охрана живет за счет выкупов за похищенных людей, вымогательства, а также принуждают пленников к подневольному труду, толкая к проституции и убийствам.

Вопреки публичной огласке мировое сообщество не стремится решить проблему — напротив, многие страны становятся активными фигурантами в преступных схемах. Один из последних громких скандалов произошел в Италии, когда стало известно о поддержке подконтрольного ПНС работорговца Абд аль-Рахман Милада местной властью. Они допускали, что все пойманные им люди в смежных водах в итоге отправятся в тюрьмы Триполи, где подвергнутся насилию.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало рассказ экс-чиновника Мальты о преступном сотрудничестве с руководством нелегитимного ПНС Ливии — бывший мальтийский чиновник Невилл Гафа сообщил о секретных договоренностях, которые заключались между правительством Мальты и так называемым ПНС. Между сторонами был подписан контракт, который подготовили по прямому указанию мальтийского премьер-министра. Сам же Гафа занимался связью с береговой охраной, которая работает совместно с триполитанским «МВД».

Схема выстраивалась таким образом, что армия Мальты определяла координаты лодок, на которых беженцы пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в их страну. Эти данные передавались береговой охране ПНС, а боевики задерживали мигрантов. По словам Гафы, с 2018 по январь 2019 года таким образом было остановлено 53 лодки с людьми.