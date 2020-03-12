Глава МИД Египта обсудит ситуацию в Ливии и Сирии с чиновниками ЕС

Брюссель, 12 марта. Ситуацию на Ближнем Востоке и ливийский кризис обсудит глава внешнеполитического ведомства Египта Самех Шукри вместе с высокопоставленными европейскими политиками в рамках своей рабочей поездки в Бельгию и Францию. Об этом сообщило издание Libyaschannel.com, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Египта.

Авторы материала отмечают, что египетский дипломат планирует во время поездки в Европу провести несколько двусторонних консультаций с политиками из Европейского союза для решения вопросов касательно урегулирования кризиса в Ливии и ситуации на Ближнем Востоке, а также в целом положения дел во всем мире.

Скорее всего, глава МИД Египта затронет и вопрос вмешательства Турции в затяжной ливийский кризис, который грозит дальнейшей эскалацией из-за непрекращающихся поставок Анкарой оружия и переброски террористов-наемников из Сирии для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Деятельность турецких властей также создают атмосферу напряженности в Сирии.

Очевидно, что Каир крайне обеспокоен ситуацией, которая складывается в Северной Африке из-за агрессивных действий Турции, продвигающей собственные геополитические интересы в регионе, совершенно не задумываясь о последствиях. Египет нацелен на предотвращение турецкой интервенции в Ливию, так как это может негативно сказаться на безопасности всех стран на севере Африки.

Напомним, Турция по-прежнему нарушает оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, оказывая военную помощь марионеточному «правительству» в Триполи за счет снабжения незаконных террористических бандформирований ПНС боеприпасами и техникой. Также Анкара переправляет на ливийскую территорию джихадистов-наемников из Сирии, которые грабят и похищают мирных триполитанских жителей.