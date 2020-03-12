Москва, 12 марта. Председатель российского правительства Михаил Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной XXI века».

Премьер-министр РФ отметил, что типовая программа цифровой трансформации ведомств и министерств в России будет рассчитана на три года. Соответствующее заявление Михаил Мишустин сделал на совещании с заместителями руководителей ведомств, которые несут ответственность за цифровую трансформацию. Как отметил глава кабмина, этой работой займется «цифровой спецназ правительства», который нужно будет сформировать в самое ближайшее время.

«В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года», — заметил Михаил Мишустин.

По его словам, финансирование будет реализовано в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Михаил Мишустин заявил о необходимости в кратчайшее время получить конкретные результаты, поэтому нужны профессионалы и люди с большим опытом и багажом знаний.

Мишустин предложил начать готовить замминистров и замруководителей ведомств на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Глава правительства РФ назвал данные «новой нефтью, золотом, платиной XXI века».

«Это удивительное свойство данных — рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта», — отметил премьер-министр.

Глава компании «Россети Центр» Игорь Маковский ранее рассказал, что цифровизация электросетевого комплекса сократит время ликвидации аварий в России почти в шесть раз. По его словам, цифровизация также позволяет эффективно бороться с воровством электроэнергии.