Россиян предупредили о возможном повышении ипотечных ставок

Москва, 12 марта. Ставки по ипотеке в России могут вырасти на 1–2% из-за падения национальной валюты. Такой сценарий возможен в том случае, если «Банк России» примет решение о повышении ключевой ставки. Об этом сообщил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Мутко напомнил, что в России средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5%. По его словам, в течение последней недели банки осуществляли выдачу кредитов себе в минус.

Он подчеркнул, что примерно еще на протяжении нескольких недель займы будут выдаваться по старым ставкам.

Аналитик по макроэкономике Олег Душин сообщил о том, что Центробанк должен срочно повышать кредитную ставку, чтобы не повторилась ситуация 2014 года, передает URA.RU.

Напомним, что Россия покинула сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. 9 марта рынок нефти рухнул на 31%, что повлекло за собой резкий обвал рубля по отношению к доллару и евро.