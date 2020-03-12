Ложь и пропаганда, или Как в США промывают мозги американцам

Выборы президента в Соединенных Штатах все ближе. В связи с этим все чаще слышны заявления о том, что на американские выборы влияют те или иные силы как внутри страны, так и за ее пределами. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Действующая сила

При этом американская пресса молчит о том, что она сама является главной действующей силой в любом так называемом демократическом процессе как в США, так и за их пределами. Вся американская пресса вне зависимости от того, какие взгляды она поддерживает — консервативные или либеральные, — действует достаточно скоординированно.

Все усилия американской прессы были бы напрасны, если бы американский гражданин, в данном случае избиратель, не был воспитан так, что абсолютно искренне и без критического мышления воспринимает все, что пишут в газетах и говорят по радио и телевидению.

Среднестатистический американец

Мировоззрение среднестатистического американца вместе с его мечтами и потребностями было сформировано маркетологами в середине 50-х годов прошлого века. Он живет в относительно черно-белом мире, где есть республиканцы и демократы, где его страна всегда и во всем права, а он как ответственный налогоплательщик имеет право требовать от власти отчета за свои действия. Более того, каждый американец не сомневается, что именно его голос важен, что именно его мнение значимо и что он имеет право судить о чем угодно с видом эксперта.

Американские СМИ осуществляют достаточно большую работу для того, чтобы священная вера американца в свою значимость оставалась непоколебимой. Более того, СМИ в США стараются изо всех сил, чтобы мир среднестатистического американца оставался черно-белым. В этой ситуации пресса может давать на первый взгляд полярные мнения, но всегда остаются некоторые темы, по которым американская пресса просто не допускает ни малейших разногласий.

Однако президентские выборы 2016 года, в результате которых победил Дональд Трамп, а также травля Берни Сандерса, который до последнего был фаворитом демократических праймериз, заставляют все больше и больше американцев задумываться — а правду ли им говорят? Так уж важен их голос? В этой ситуации вполне обоснованным является вопрос, не станет ли недоверие американцев к их СМИ предпосылкой к сомнению американцев в правильности системы, частью которой они являются?