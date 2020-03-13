Что делать в ситуации, когда рубль рухнул. Колонка Дмитрия Абзалова

Стремительное падение курса российской валюты началось 9 марта. Рубль, ослабленный коронавирусом, окончательно подкосил срыв переговоров со странами ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти.

Что же произошло?

Все началось с того, что Россия не стала заключать сделку с ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В ответ Саудовская Аравия заявила о перепроизводстве и стала продавать ее по ценам ниже рыночных. Это привело к тому, что цена на мировом рынке опустилась ниже 40 долларов за баррель.

В то же время цена отсечения (минимально допустимое значение), заложенная в наш федеральный бюджет, составляет 42,4 доллара за баррель. Чем ниже опускается цена на нефть по отношению к пороговому значению, тем быстрее дешевеет российская валюта.

Сейчас Центробанк с государственными компаниями пытается стабилизировать курс рубля за счет продажи долларов на рынке валюты. На данный момент фронтального обвала рубля избежать удалось.

Конечно, возможен скачок цен на импортные товары и товары с высокой долей импортных комплектующих, такие как транспортные средства и бытовая техника. Но дело в том, что цена на нефть зависит не только от предложения ОПЕК+, но и от спроса. Последний, в свою очередь, зависит от ситуации с коронавирусом. Если ситуация начнет выправляться, то спрос может выровнять цену на энергоносители. А, следовательно, и курс рубля может вернуться к прежним значениям порядка 65 рублей за доллар в среднесрочной перспективе.

Напомню, что недавно глава КНР Си Цзиньпин посетил Ухань. Это говорит о том, что ситуация в Китае стабилизируется. Предпринимаются меры по восстановлению спроса в Евросоюзе и США, проблема обсуждается в ОПЕК+. Все это значит, что цены на энергоносители могут восстановиться после завершения пика пандемии и договоренностей нефтяного картеля

Тем более что ни США, ни Саудовская Аравия не заинтересованы в сохранении низких цен на нефть. В Саудовской Аравии бюджет сверстан исходя из цены в 80 долларов за баррель, а в США резкое снижение цены на нефть приведет к банкротству и разорению сланцевых компаний, а значит, и финансового сектора, что похоронит планы Трампа на второе президентство.

В этой ситуации самые сильные позиции у Москвы: с одной стороны низкая цена отсечения, исходя из которой сверстан бюджет, а с другой — высокие золотовалютные резервы.

Что делать?

В такой ситуации я хотел бы, прежде всего, предостеречь наших граждан от некоторых спонтанных действий.

Во-первых, не рекомендую идти и менять валюту. Если вы хотите купить доллары, то вы опоздали, так как Центробанк попытается удерживать курс в пределах 72-77 рублей за доллар. Поэтому, скупая доллары, вы больше потеряете из-за разницы валютных курсов.

Во-вторых, не рекомендую и не вижу смысла делать покупки в долларах.

Сейчас я бы не советовал заранее закупать валюту даже при планировании поездок в среднесрочный период.

То же относится и к покупке туров. Как показывает практика, цены на перелеты и цены на гостиницы формируются по текущему курсу и было бы странным попытаться их покупать сейчас на высоком курсе, при том, что ситуация с коронавирусом может стабилизироваться к лету, а, следовательно, стабилизируется и национальная валюта.

Кроме того, я бы советовал не прельщаться скидками на такие направления, как Италия, Иран, Вьетнам, Таиланд, Китай, Южная Корея и так далее. Цены на эти туры привлекательны, но риски довольно высокие. Часть из этих направлений уже закрыты, а их посещение требует изоляции по возвращению. Плюс сам отдых будет урезан. Например, в Италии провинции закрыты на карантин, запрещены все увеселительные мероприятия, ограничена работа кафе и ресторанов, закрыты достопримечательности и туристические локации.

Что важно знать гражданам, которые планируют взять ипотеку. Тут как раз есть смысл поспешить, так как стоимость кредитов может возрасти. Если давление на российский рубль не изменится, то Центробанку придется повышать ставку, а повышение ставки в свою очередь приведет к удорожанию ипотечного кредита. Даже без роста процентной ставки стоимость рублевой ипотеки может увеличиться из-за курса и инфляции.

То же относится и к автокредитованию.

В то же время я бы не стал ожидать фронтального повышения цен в розничной торговле. Здесь есть ряд проблемных позиций, которые мы не производим. Могут подрасти цены на зелень, томаты, фрукты, особенно экзотические. Но, скажем, сахара это не коснется. Тут мы сами способны закрывать свои потребности.

Я не рекомендовал бы скупать крупы, так как влияние курсовой разницы несущественно — здесь мы находимся в рублевой зоне. А вот продавцы могут захотеть получить дополнительный бонус на ажиотажном спросе.

На автозаправках ситуация тоже будет стабильной. Понятно, что из-за падения рубля производителям выгодней поставлять нефть на внешние рынки, потому что там она будет дороже в валюте. Но, с другой стороны, у нас есть корректирующий механизм, который компенсирует разницу между поставками российским предприятиям и на зарубежные рынки. Эта схема предотвратит рост цен на АЗС. В весенний период это особенно актуально.

При оптимистичном сценарии ситуация начнет выправляться к лету. По данным Китая, эпидемия коронавируса в Поднебесной закончится в июне. Пик в ЕС и США придется на март-апрель. В случае короткого восстановления. Курс рубля может вернуться к февральским значениям до конца года.