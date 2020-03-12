Глава Минпросвещения РФ рассказал Путину о приоритетах работы ведомства

Москва, 12 марта. На встрече с президентом России Владимиром Путиным министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, что профильное ведомство считает своим приоритетом в работе и как идет работа по поручениям, озвученным в послании Федеральному собранию. Новый руководитель Минпросвещения пообещал контролировать среднюю зарплату учителей и обеспечить федеральные выплаты классным руководителям с 1 сентября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы осуществляем мониторинг майских указов и 2012 года, и 2018 года, — обратил внимание Сергей Кравцов на встрече с президентом. — Вопрос по средней зарплате педагогических работников на постоянном контроле, здесь сбоев никаких не будет. Также мы в прошлом году достигли всех результатов национального проекта «Образование» и достигнем всех результатов в этом году».

Министр рассказал, что ведомство уже работает по январскому посланию Федеральному собранию, и от имени классных руководителей России поблагодарил главу государства за поддержку труда педагогов. Напомним, с 1 сентября этого года все классные руководители будут получать надбавку в 5000 рублей в дополнение к региональным и муниципальным выплатам.

«Нужно предупредить руководителей регионов об ответственности за возможное неисполнение указаний, связанных с тем, что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета», — отметил президент во время рабочей встречи.

Строительство школ и детских садов тоже находится под контролем министерства, заявил Кравцов.

«Мы контролируем, чтобы месяц был на лицензирование после ввода в эксплуатацию. Чтобы сразу граждане видели, и там, особенно где есть потребность во второй, третьей смене, дети могли уже идти в школу с четвертой четверти, не дожидаясь начала учебного года. Строим детские сады там, где есть ситуация с демографией, чтобы не образовывались снова очереди в детские сады», — сообщил министр. В ответ президент попросил ведомство контролировать организацию строительства, начиная с технического задания.

Напомним, что экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов был назначен на должность министра просвещения России указом президента 21 января 2020 года и сменил Ольгу Васильеву.

23 января вице-председатель правительства Татьяна Голикова представила нового главу ведомства Сергея Кравцова и передала ему первоочередные задачи: исполнение 204-го указа президента о нацпроектах и те пункты послания Федеральному собранию, которые напрямую касаются Минпросвещения РФ.