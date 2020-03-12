Лера Кудрявцева получила травму головы на отдыхе в Дубае

Москва, 12 марта. Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила травму головы на отдыхе в ОАЭ. Об этом она поделилась с подписчиками в своем аккаунте в Instagram.

Звезда телеэкрана рассказала, что решила посетить в Дубае парк развлечений, однако все закончилось плачевно.

«Как обычно, начиналось все весело, медленно покачивая, пока этот стул не перевернулся на 360 и я со всей дури не долбанулась башкой», — написала Кудрявцева.

Дальше, по ее словам, все было «как в тумане». Кудрявцева, не стесняясь в выражениях, описала свои ощущения после неудачного катания на аттракционе, отметив, что теперь у нее «карусельная травма».

«Даже не знаю, как бы это помягче рассказать. Короче я тупая! Кто в этом не сомневался — ликуйте! Признаю!» — заявила телеведущая.

На приложенной к посту видеозаписи, судя по всему, показана та самая карусель. Аттракцион, озаренный в ночи огнями, медленно раскачивается, а за кадром слышны крики публики.

Подписчики посочувствовали знаменитости и пожелали скорейшего выздоровления. Многие поклонники заметили, что аттракцион для них довольно жуткий.

Ранее Лера Кудрявцева напугала своих подписчиков снимком с «обезображенным» лицом. Странный эффект получился у матери знаменитости, которой та доверила камеру. Фанаты оказались не в восторге от необычных кадров, передавало Федеральное агентство новостей.