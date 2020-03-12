Власти Москвы могут ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса

Москва, 12 марта. Столичные власти могут ввести дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

10 марта власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек в столице. Ограничения будет действовать до 10 апреля.

Собянин отметил, что данные ограничения могут быть ужесточены, если этого потребует ситуация.

«При необходимости будем ужесточать и эти требования. Самое главное для нас — это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе», — пояснил мэр.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 128 тысяч человек. От коронавируса погибло около пяти тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть заразившихся посещали Италию, которая охвачена эпидемией.