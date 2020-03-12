Азаров заявил, что Киев не способен защитить жителей Донбасса от националистов

Москва, 12 марта. Украинские власти расписались в том, что не могут дать никаких гарантий жителям Донбасса и защитить их от националистов. Такое мнение в четверг высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя нападение на советника главы СНБО Сергея Сивохо.

Он обратил внимание на то, что сотрудники полиции спокойно смотрели на действия радикалов и никак не пытались им воспрепятствовать.

«Радикалы атаковали Сергея Сивохо и повалили его на землю. Это пример того, какие гарантии Киев может дать Донбассу. Только представьте, что эти выродки будут делать с жителями Донбасса, дай им только волю!» — пишет Азаров в Facebook.

Как отмечает РИА SM News, инцидент произошел во время презентации Национальной платформы примирения и единства с Донбассом, которая состоялась в Киеве. Националисты обступили советника главы СНБО со всех сторон, прижали его к стенке, а после облили водой и повалили на пол. Полиция прибыла на место инцидента уже после того, как Сивохо покинул здание. Украинские правоохранители задержали 15 человек из числа нападавших, остальных радикалов разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Поводом для недовольства послужило недавнее выступление Сивохо в эфире украинского телеканала «Наш». Советник секретаря СНБО заявил, что украинские власти много говорят о стремлении к миру, однако не предпринимают никаких реальных шагов по его достижению. Кроме того, политик отметил, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории продолжается гражданская война. Таким образом Сивохо признал разгоревшийся в Донбассе конфликт внутренним, что противоречит официальной позиции Киева, обвиняющего во всех своих бедах «страну-агрессора».