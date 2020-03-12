В Петербурге 129 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

Санкт-Петербург, 12 марта. Число госпитализированных с подозрением на коронавирус пациентов в Петербурге увеличилось до 129, об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Пациенты с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран, находятся в Боткинской больнице. За последние три дня число госпитализированных увеличилось с 87 до 129 человек, сообщили в ведомстве. За весь период эпидемического неблагополучия в Петербурге было госпитализировано 255 человек.

«На 12 марта 2020 года на стационарном лечении остаются 129 пациентов, в том числе девять детей», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Под наблюдением в Петербурге остаются 1335 человек, в том числе 700 студентов из общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени Мечникова.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Несмотря на меры, предпринятые китайскими властями, заболевание распространилось за пределы страны. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии.

В четверг глава Кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России угроза распространения коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Председатель правительства также попросил граждан с пониманием относиться к профилактическим мерам, предупреждающим распространение коронавируса.