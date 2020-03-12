Sohu объяснило, почему подлодки РФ лучше американских приспособлены к условиям Арктики

Москва, 12 марта. Эксперты китайского издания Sohu объяснили, почему подлодки России не застревают в Арктике, а американские субмарины столкнулись с большими проблемами.

В СМИ ранее появились кадры, на которых запечатлено всплытие атомной подводной лодки ВМС США Toledo в Арктике. Журналисты Sohu подчеркнули, что морякам пришлось вручную ломать лед, чтобы он смог двигаться дальше. Перевод материала предоставило издание «ПолитРоссия».

Сложившаяся ситуация, как считают китайские аналитики, свидетельствует о том, что американские субмарины просто не готовы действовать в экстремальных климатических условиях.

По словам китайских журналистов, «американские войска недавно провели «ледовые учения», с целью проверить свою боеготовность в условиях Арктики». Однако, как подчеркивается в материале, «в ходе этого маневра произошла неприятная неожиданность».

«Атомная подводная лодка «Толедо» не смогла самостоятельно всплыть сквозь толщу льда. Корабль застрял», — заметили китайские журналисты.

Предполагалось, что субмарина США может преодолеть 80-сантиметровую толщу льда, однако на практике оказалось иначе. Эксперты китайского издания Sohu заметили, что если бы подобная ситуация произошла в условиях реальных военных действий, то подлодка ВМС США была бы раскрыта и наверняка уничтожена.

Аналитики назвали одной из главных характеристик подводной лодки скрытность, а «застрявший во льдах корабль превращается в прекрасную мишень». Подлодки РФ хорошо приспособлены для того, чтобы вести действия в арктических условиях. Они могут всплывать даже сквозь толстый лед без помощи людей. Это свидетельствует о том, что военные РФ намного лучше приспособлены к действиям на севере, чем американцы.