Дочь Заворотнюк выплеснула эмоции и рассказала о ежесекундной боли

Москва, 12 марта. Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что была вынуждена закрыться от людей из-за негативного информационного фона, однако теперь девушка намерена покинуть «свою ракушку».

Она не стала подтверждать или опровергать слухи о тяжелом состоянии своей матери, однако пожаловалась на жестокие удары судьбы.

«Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые, не приведи господь, когда-нибудь столкнутся с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить. Могу сказать, что мне действительно захотелось выплескивать свои мысли вам», — пишет Анна.

Дочь телезвезды также поблагодарила всех за теплые слова поддержки и молитвы «за самую лучшую маму на свете». В конце поста девушка поинтересовалась у подписчиков, готовы ли они читать ее последующие записи в соцсетях.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Семья актрисы решила никак не комментировать слухи, чем только поспособствовала их распространению. Сообщалось, что скандально известный телеведущий Андрей Малахов предлагал Анне рассказать о своей матери в эфире передачи за 15 млн рублей, однако девушка отказалась, заявив, что ее семья не нуждается в деньгах.

Журналисты уже неоднократно предпринимали попытки связаться с родными Заворотнюк, чтобы получить подтверждение о страшном диагнозе актрисы, однако никто из близких «прекрасной няни» до сих пор не выходил на контакт с прессой.