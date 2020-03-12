Волков оправдывает террористов для отвлечения внимания от уголовного дела против ФБК

Москва, 12 марта. Соратник главы признанного в РФ иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Леонид Волков в очередной раз отметился оправданием террористической деятельности.

В своем аккаунте в социальной сети Twitter так называемый «оппозиционер» оставил запись сомнительного содержания относительно террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России, передает издание «Политика сегодня».

«В российских тюрьмах сидят на жутких сроках сотни верующих из «Хизб ут-Тахрир», исламской организации, принципиально отрицающей насилие», — написал Волков.

Ранее комплиментарные заявления в адрес джихадистов звучали в СМИ, подконтрольных беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Его издания пытались раскрутить позицию, что осужденные террористы являются мучениками совести.

Волков охотно присоединился к данной дискуссии, утверждая, что члены группировки «Хизб ут-Тахрир» не занимаются террористической деятельностью.

Очевидно, что громкими заявлениями сомнительного толка сторонники Навального продолжают попытки раскачать обстановку в стране для насильственной смены власти.

При этом «оппозиционеры» в своих псевдопатриотических порывах не останавливаются перед откровенным нарушением уголовного законодательства. Напомним, соратники Навального были замечены в конструировании мошеннической схемы по отмыванию денежных средств, собранных с доверчивых подписчиков якобы для очередного расследования. Очевидно, что легализованные средства пошли совсем на другие цели.

Таким образом Волков громкими заявлениями про «хороших» террористов пытается отвлечь внимание от уголовного дела против ФБК по факту финансовых махинаций.